Pronova College gaat strijd aan tegen depressie met film

‘Laat het licht aan de Film’ pakt deze week het onderwerp depressie aan met leerlingen en docenten van het Pronova College in Schiedam.

SCHIEDAM - Leerlingen leren symptomen van depressie herkennen bij zichzelf, maar ook bij mensen in hun omgeving. Eén op de vijf jongeren is wel eens somber of heeft depressieve klachten. Vaak zijn er wel signalen, maar die zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Deze week gaan zo’n 60 leerlingen van het Pronova College de film bekijken. ‘Laat het licht aan’ is speciaal geschreven voor jongeren en bestaat uit een film, lespakket en een aftercare programma. De film vertelt het verhaal van Jarno Korf (97’) die vroeger zelf leed aan een depressie.

Tijdens de lessen onderzoeken de leerlingen bijvoorbeeld het eigen gedrag, het gedrag van anderen en in hoeverre ze zichzelf zijn in verschillende gebieden van hun leven, om zo op een luchtige manier te kijken naar een onderwerp dat helaas nog vaak wordt gezien als taboe. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met onder andere 113 zelfmoordpreventie en wordt inhoudelijk gesteund door onder andere de Faculty of Psychology and Neuroscience van Universiteit Maastricht. “We zien vanuit onze ervaring in het werkveld best vaak jongeren die zich terugtrekken. Ouders denken dan ‘och, dat is de puberteit, dat gaat wel weer over’. Een deel van deze jongeren trekt zich terug omdat ze niet lekker in hun vel zitten. Soms kan dat gevoel best lang aanhouden en niemand heeft dan iets in de gaten. Soms wordt het dan zoveel voor een jongere dat ze geen uitweg zien en dat het leven voor hen niet zoveel zin meer heeft. Binnen onze faculteit proberen we door onderzoek meer zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken van depressieve klachten en leren we studenten die met jongeren gaan werken alert te zijn op dit soort signalen.” (Dr. Jeffrey Roelofs, Universitair docent en klinisch psycholoog/psychotherapeut)

De afgelopen jaren is er een toename in het aantal suïcides onder 17- en 18-jarigen. Uit een onderzoek van het Zilveren Kruis onder 1500 respondenten bleek bijvoorbeeld dat 57 procent van de 18- tot 24-jarigen zich steeds vermoeider, eenzamer en somberder voelt. Er is een stijging te zien onder HAVO en VWO scholieren. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 480 mensen tussen de 10 en 30 jaar zelfmoord pleegt. Dat betekent dat de komende 20 jaar bijna 9600 jongeren van nu zelfmoord plegen voordat ze 30 jaar oud zijn. “Dat is bijna een hele scholengemeenschap”, aldus Jarno. ‘Laat het licht aan’ gelooft erin dat het bespreekbaar maken van depressie bijdraagt aan de oplossing.