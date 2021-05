Welpen terug van Junglekamp

SCHIEDAM - De welpen van de Scouting Tono-groep keerden zondag terug van hun Jungle Kamp. Waar ze dachten de jungle in te trekken, bleken aliens naar de aarde gekomen omdat zij ook Scouting willen op hun planeet.

Al snel na aankomst in Apeldoorn kregen de Schiedamse meisjes en jongens enkele vreemde berichten. Het bleken buitenaardse levensvormen die een echt welpenzakboekje te pakken probeerden te krijgen. Uiteindelijk legden zij contact met de welpen van de Scouting Tono-groep om dan maar hun hulp te vragen Scouting op te starten op hun thuisplaneet. Het kamp draaide onder strenge voorwaarden in verband met de pandemie. Zo werd er onder andere een strike bubbel aangehouden waar geen vreemdelingen in mochten komen; voor het buitenaardse bezoek werd dan wel een uitzondering gemaakt omdat de kans dat de aliens Corona zouden hebben wel erg klein is. Volgens Nathalie Doek, teamleidster bij de welpen, was het een hoop improviseren, maar werd het toch een geslaagd kamp: “veel dingen die je normaal wel op een kamp doet konden nu niet, zoals bijvoorbeeld gewoon een middagje zwemmen. Dat kostte best heel wat improvisatie en creatief denken, maar met dit team van vrijwilligers wisten we uiteindelijk toch een prima kamp te organiseren, nu juist met activiteiten die je op een normaal kamp nu net niet doet”. Het komende weekend rusten de welpen nog even uit van hun kampavonturen, pas de week er na houden de meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar weer hun gewone activiteiten.