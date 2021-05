Deuren alle locaties bibliotheek weer open vanaf 20 mei

SCHIEDAM - De Bibliotheek Schiedam opent op donderdag 20 mei weer haar deuren op alle locaties in de stad om bezoekers te verwelkomen. Alle Schiedammers zijn dan weer van harte welkom om bijvoorbeeld een krant te komen lezen of om te studeren. Ook de printer is weer vrij toegankelijk en je kunt langs de boekenkasten struinen of het Digitaal Spreekuur bezoeken. Check voor actuele openingstijden onze website, want die worden de komende periode nog uitgebreid!

Uiteraard houden we alle voorzorgsmaatregelen nog steeds goed in de gaten en vragen we de Schiedammers thuis te blijven bij klachten. Verder vragen we bezoekers een mondmasker te dragen en elkaar 1,5 meter ruimte te gunnen. Ons motto blijft Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Om het bezoek aan de Korenbeurs correct te stroomlijnen, zal daar de komende periode een gastheer/vrouw van Shelter Security de bezoekers ontvangen. Hierdoor weten we zeker dat ons maximaal bezoekersaantal niet overschreden wordt.



Openingstijden bibliotheek-locaties

Alle locaties openen weer hun deuren.

Korenbeurs - vanaf 20 mei

maandag tot en met zondag: 10.00 - 17.00 uur (op donderdag tot 20.00 uur)



Jeugdbibliotheek De Klinker -vanaf 21 mei

woensdag: 12:30 - 17:00 uur

vrijdag: 15.00 - 17:00 uur

zaterdag: 13.00 - 15.00 uur



Singel 24 - vanaf 21 mei

Woensdag: 12.15 -14.30 uur

vrijdag: 14.30 - 17.00 uur



De Nieuwe Harg - vanaf 25 mei

dinsdag: 10.00 - 12.30 uur

woensdag: 10.00 - 16.00 uur

donderdag: 10.00 - 12.30 uur

vrijdag: 10.00 - 12.30 uur



Hof in Zuid - vanaf 25 mei

maandag: 09.00 - 12.00 uur

dinsdag: 09.00 - 12.00 uur

woensdag: 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

donderdag: 19.00 - 21.00 uur

Een bezoek aan de Korenbeurs wordt nog leuker met een lekker bakje koffie erbij of een heerlijke lunch. Het terras van Césant is daarom vanaf komende donderdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends al open. Uiteraard is de opening van het terras wel afhankelijk van het weer, dus houd de website en social media goed in de gaten!