Burgemeester onthult veelzijdige Vriendenfles

“Ik beveel de Vrienden van het Jenevermuseum aan op deze weg door te gaan. Jullie kunnen putten uit een scala aan Schiedamse kunstenaars”. Deze bemoedigende woorden sprak burgemeester Cor Lamers zondag bij de onthulling van zeventiende Vriendenfles.

SCHIEDAM - Dat is een exclusieve jaarlijkse uitgave voor de leden van de Vriendenvereniging. Theo Gootjes ontwierp het etiket voor de Vriendenfles 2021. In verband met het coronavirus vond de presentatie plaats in een kleine groep betrokkenen. De museumvrienden konden de gebeurtenis op de Graanzolder in het Jenevermuseum. volgen via een Zoomverbinding Slechts een tweetal vrienden was gevraagd ‘life’ aanwezig te zijn; Ad Groeneweegen vanwege zijn langdurig lidmaatschap en Maurice Graafmans, die pas sinds kort lid is.





Burgemeester Lamers noemende zijn jaarlijkse ‘onthullende actie’ overigens geen ritueel zoals een andere spreker had gesuggereerd. “Het is voor mij traditie. Ik zou zeggen; Vrienden ga er consequent mee door. Het vernieuwende is dat er ieder jaar een andere Schiedamse kunstenaar wordt uitgenodigd. Het was een geschikt moment om Theo Gootjes te vragen, omdat hij onlangs in het Stedelijk Museum heeft geëxposeerd vóór de verbouwing daar”. Theo van Giezen, die jaarlijks een Schiedamse kunstenaar uitnodigt om een etiket te ontwerpen, prees de veelzijdigheid van het ontwerp van Theo Gootjes. “Twee van de zijden van de fles zijn gesierd met een bijzonder etiket. Een niet-Gootjes-kenner zou kunnen denken dat de voor- en de achterzijde door een andere kunstenaar zijn ontworpen. En toch is de ‘Afrikaanse’ voorzijde typisch Gootjes, maar ook de achterzijde is typisch Gootjes. Kortom”, aldus Van Giezen, “niet alleen de fles is veelzijdig, maar vooral ook Theo Gootjes zelf!”. Die veelzijdigheid komt ook tot uiting in de expositie van Gootjes werken in het Jenevermuseum. De tentoonstelling is te bezichtigen zodra de musea weer toegankelijk zijn voor het publiek. Meer informatie over Gootjes en zijn werk is te vinden op de website www.jenevervrienden.nl.