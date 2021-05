Ontmoetingscentrum de Werf doet mee aan NLdoet

SCHIEDAM - Het bestuur van Ontmoetingscentrum de Werf doet mee aan de landelijke actie ‘NL doet’ die wordt gestart op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021.

In verband met de corona beperkingen mogen de werkzaamheden over meer dagen worden uitgesmeerd. De bedoeling is om diverse klusjes in en rondom het Ontmoetingscentrum uit te voeren. Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hierbij willen helpen. Er wordt op de aangegeven dagen gewerkt van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur, met een uur lunchpauze.

Vrijdag 28 mei:* Start van de actie met het ophangen van het Oranje Fonds spandoek.* Onkruid verwijderen tussen de tegels op het terras.* Ontvetten en behandelen met primer van de 9 fietsbeugels.* Gaten graven in de poort voor het plaatsen van de fietsbeugels.

Zaterdag 29 mei:* In groene kleur schilderen van de fietsbeugels.* Maken van het toegangshek naast de jeu de boulesbaan.* Jeu de Boules baan aanharken en speelklaar maken.

Vrijdag 4 juni:* Inrichten van de buitenberging met planken, ophangbeugels e.d.* Plaatsen van de fietsbeugels in de poort.* Grote schoonmaak van het Ontmoetingscentrum van de nok tot de vloer.

Zaterdag 5 juni:* Herstellen van de bestrating in de poort rondom de fietsbeugels.* Laatste klusjes van de grote schoonmaak. Er worden ook vrijwilligers gezocht voor de catering.

Meedoen? Meld je aan bij : Jacqueline Lansbergen jclans@hotmail.com