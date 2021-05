Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos dacht even dat ie in een science fiction-film terecht was gekomen. Hij maakte een imponerende foto en schreef er een mooie toelichting bij.

'Even wat nautische plaatjes schieten bij de altijd dynamische Wiltonhaven zorgde ervoor dat ik even in de ogen moest wrijven, boven de aldaar liggende schepen torende een enorm eiland uit wat deed denken aan het ruimtetuig uit de sciencefictionfilm War of the Worlds.

Gelukkig bleek het geen invasie uit de ruimte te zijn maar het “zelfheffend boorplatform Swift 10” welke bij de trots van Schiedam, het bedrijf dat alles groot maakt: Mammoet, staat. Via een tussenweggentje kom ik bijna onder het eiland te staan die hoog in de lucht balanceert op vier imponerende poten.Ik durf niet te gokken hoe hoog, maar ik moet het hoofd ver achter in mijn nek leggen om naar het eiland te staren.

De Swift 10 is een begrip in de wereld van de offshore dat naam maakte met het ontsluiten van de kleinere olie- en gasvelden in de zuidelijke Noordzee. Met ruimte voor slechts vijftig tot zestig bemanningsleden is de Swift 10 ongeveer de helft kleiner dan een conventioneel booreiland, wat wordt gecompenseerd door meer mechanisatie. Hierdoor is het platform operationeel goedkoper waardoor kleine velden alsnog winstgevend kunnen zijn.

De Swift 10 gaat deze zomer een avontuur tegemoet voor een nieuwe werkgever: Wintershall Noordzee BV. Wintershall gaat met het in 2011 gebouwde booreiland in de Nederlandse en Duitse sector van de Noordzee oude gasproductieputten definitief afsluiten. Maar eerst bij Mammoet met de voeten op het droge klaarstomen voor deze megaklus.'