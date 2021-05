wat is het toch een gezang en gekwetter in de polder

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Marjon Lindeman stuurde ons een even prachtige als bonte collectie ‘voorjaarsvogels’ en gaf een korte toelichting.

‘Wat is het toch een gezang en gekwetter in de polder. En met mooi avond- of ochtendlicht is het helemaal genieten.

Marjon noteerde onder meer: Nijlgans met pulletjes. Blauwborstje mooi in het avondzonnetje bij de Harreweg. Rietzangertje, een vogeltje dat je op dit moment veel hoort bij de Kandelaarweg. Fuut met pulletjes mooi weerspiegeld in het water. Koekoek, een vogel die veel mensen wel horen maar nooit zien. Gezien bij de Woudweg.