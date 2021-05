Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Ruud van Amersfoort genoot in een Schiedams park van nieuw leven.

‘Hallo Schiedam’ heb ik de bijgaande foto’s genoemd. Speurend in het park in Schiedam zag ik plotseling het nest van dit stelletje meerkoeten. Beetje verborgen onder de lage takken van een boom maar in het water. Met bewondering heb ik naar deze meerkoeten staan kijken, zo druk als ze het hadden. Voeden, beschermen, nog eieren uitbroeden enz.’