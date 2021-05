Duncan Laurence en Afrojack treden op in (gratis) online Eurovision Village

Schiedam/Rotterdam - De line-up van de eerste drie dagen van de online Eurovision Village is bekend. Aanstaande zaterdag (15 mei) om 20.00 uur zorgt Afrojack voor een spectaculaire openingsact van het platform vanaf de iconische Rotterdamse spoorbrug ‘De Hef’. Maandagavond is een uniek optreden van Duncan Laurence vanuit de Maassilo Rotterdam te zien. Beide optredens zijn te zien op ‘The Tower of Power’, het hoofdpodium van de online village.

Het volledige programma van wat er te doen en te beleven is in de online Eurovision Village is vanaf 15 mei te zien via het festivalprogramma in het platform. De online village is dag en nacht GRATIS te bezoeken op: eurovisionvillage.com.

Intiem concert Duncan Laurence

Maandagavond 17 mei om 21.00 uur schittert Duncan Laurence in een intieme akoestische setting vanaf de 10e etage van de voormalige graansilo, de Maassilo. Duncan Laurence: “Het Eurovisie Songfestival heeft mijn leven op z’n kop gezet. Het heeft nieuwe deuren geopend en mij de kansen en mogelijkheden gegeven om mij volledig te kunnen richten op datgene wat ik belangrijk vind: muziek maken. Het voelt voor mij nu extra bijzonder dat ik in de eerste online Eurovision Village kan optreden op deze bijzondere plek en in deze unieke setting. Dat is geweldig! Iedereen die kijkt, waar ook vandaan, bedankt voor jullie support.”

Afrojack op grote hoogte

De online Eurovision Village opent op zaterdag 15 mei op spectaculaire wijze de deuren. In een special performance stijgt Afrojack om 20.00 uur letterlijk en figuurlijk naar grote hoogte. Vanaf de Rotterdamse Koningshavenbrug ‘De Hef’, is een legendarisch optreden te zien van de wereldberoemde DJ op 50 meter hoogte boven de stad. In een ultra vernieuwende stream, waarin de karakteristieke elementen van de brug op authentieke wijze gebruikt worden, beleven bezoekers Rotterdam zoals nooit tevoren. Droneshots, lichtshows en vuurwerk vanaf de brug maken het unieke optreden compleet. Afrojack: “Ik heb veel spectaculaire shows mogen doen over de hele wereld, maar deze show is onvergetelijk. Het is een absolute eer om op deze manier de online Eurovision Village 2021 te openen in de stad waar ik zo van hou. Rotterdam, mijn thuishaven en deze week ook de thuishaven voor het Eurovisie Songfestival. Geweldig! Geniet ervan! “

Daily show

Paul de Leeuw presenteert vanaf maandag 17 mei iedere dag van 20.00 tot 21.00 uur de show ‘Open Up Daily’ waarin diverse artiesten zullen optreden. Een van de artiesten die in de show optreedt is Johnny Logan.

Renske Satijn, directeur Rotterdam Festivals, een van de vier Host City Rotterdam partners: “Nu de wereld niet naar Rotterdam kan komen, brengen we Rotterdam naar de wereld met de online Eurovision Village. Ik ben ongelooflijk trots op de manier waarop dit gelukt is.”