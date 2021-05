Kijkdepot Schiedam in de Havenkerk in Schiedam. (Foto: Aad Hoogendoorn)

Thuis samen kunst maken? Dat kan, al klinkt het misschien een beetje raar. Na twee succesvolle edities start het Stedelijk Museum Schiedam zaterdag 15 mei met een nieuwe reeks digitale Kunstklassen. Die staat in het teken van de historische collectie, waar museummedewerkers in het Kijkdepot Schiedam onderzoek naar doen. De workshops vinden via Zoom plaats. Groot voordeel: je hoeft de deur niet uit om mee te doen. Het Kijkdepot in de Havenkerk gaat hopelijk eind mei open. We wachten op groen licht van premier Rutte.

SCHIEDAM - Wat voor kunst de deelnemers maken staat vrij. Ze kunnen een abstract schilderij maken of min of meer letterlijk op papier zetten wat ze gehoord en gezien hebben.

Ontwerp

Of misschien maken ze een ontwerp voor een geheel eigen versie van een voorwerp. Een museumdocent begeleidt de deelnemers wekelijks. Ook kunnen de deelnemers tussendoor op elkaars werk reageren in een speciale WhatsApp-groep. Digitale Kunstklassen via Zoom, zes workshops op zaterdag 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6 en 19/6. Kosten: € 60. De workshops duren 1 uur, alleen voor de eerste workshop mag je anderhalf uur reserveren.

Aanmelden

Aanmelden kan via het e-mailadres info@stedelijkmuseumschiedam.nl (zonder streepje). Na aanmelding krijg je een link om mee te doen met de digitale Kunstklassen.

Stedelijk Museum Schiedam