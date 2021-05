Stadsarchief Rotterdam zoekt hulp om lijst slachtoffers bombardement compleet te maken

Schiedam - Onder leiding van predikant Harold Schorren lezen kinderen van de Bahá’í gemeenschap vandaag in de Laurenskerk de namen op van 11 jonge slachtoffers van het bombardement. Voor Stadsarchief Rotterdam is dit slechts een begin. Het is de bedoeling dat volgend jaar alle namen van de slachtoffers worden opgelezen. Maar daarvoor is hulp nodig.

Jantje Steenhuis: ‘Uit onderzoek naar de overlijdensakten van 14 mei 1940, hebben we een lijst met 450 slachtoffers samengesteld. We weten dat het om meer dan 850 slachtoffers moet gaan dus deze lijst is niet compleet. Daarom roepen we de hulp van nabestaanden in. Het zou een mooi eerbetoon zijn als Harold volgend jaar alle namen van de slachtoffers zou kunnen laten lezen.’

In 2012 zijn alle overlijdensakten van personen overleden in 1940 ingevoerd en gepubliceerd op de website. Uit onderzoek is gebleken dat er 450 personen met overlijdensdatum 14 mei 1940 staan genoteerd. Het aantal slachtoffers wordt geschat op meer dan 850. Dit verschil is te verklaren omdat veel gewonden naar ziekenhuizen in de regio zijn gebracht. Als ze daar zijn overleden werden ze in die plaatsen aangegeven. Daarnaast is niet altijd vast te stellen wie slachtoffer is geweest van het bombardement en wie niet. Het stadsarchief hoopt met de hulp van nabestaanden van de slachtoffersde lijst te completeren. Heeft u familieleden die bij het bombardement van 14 mei 1940 zijn overleden? Stuur dan een naar brandgrens@gmail.com. In de mail aangeven wat de naam/namen en geboortedatum /geboortedata van uw familielid / familieleden is/zijn.

