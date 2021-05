SPORT - South Beach geschrapt, maar Super Cup gaat door als voetballen weer mag

SCHIEDAM – Nadat eerder de activiteiten voor jongeren al van het South Beach-programma waren gehaald, zijn nu alle disciplines geschrapt “Jeugd komt altijd in grote getale opdagen. Dat brengt, weten we uit ervaring, een toeloop van ouders mee. Op sportcomplexen zijn die nog wel buiten te houden, maar op een open terrein als de Maasboulevard niet”, legt Mischa Keemink uit. “Vandaar dat we dat al in een vroeg stadium hebben gewist.” Weer geen Schiedams kampioenschap voor de jongste voetbaljeugd. Weer geen toernooi om de Beachsoccer-titel.

Dat overkomt dus nu ook de ouderen en de clubs, die het sportevenement op de Maasboulevard inzetten om hun tak van sport te promoten.

South Beach stelt zich ten doel om Schiedammers lekker freewheelend te laten sporten. Dat is viermaal uitstekend gelukt. Inmiddels wordt al wel nagedacht over het invullen van de 2022-editie. Wie wil meedenken kan ideëen mailen aan: contact@lekkerbezigschiedam.nl

Schiedams kampioenschap

Ook het Schiedams voetbalkampioenschap is, nu de KNVB ook de toernooien om de Regio Cup van de kalender gehaald heeft, niet langer aan de orde.

De al een aantal malen uitgestelde Super Cup-wedstrijd tussen de kampioenen van Vlaardingen (DVO’32) en Schiedam (Hermes DVS) is niet van de baan. Keemink: “Mocht voetbal weer mogelijk worden, dan gaan we met de clubs in overleg, zodat die wedstrijd in juni alsnog gespeeld kan worden.” (GSV)