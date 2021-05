Met een slakkengangetje

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos kruiste het pad met een fotogenieke slak...

‘Het leven van een naaktslak valt niet mee, niet alleen ben je dakloos maar negeren de meeste mensen je omdat ze je eng, vies, en slijmerig vinden. De enige die je leuk vinden zijn gevleugelde wezens die een lekker hapje in je zien. Gelukkig is er wel één fotograaf die ons leuk vindt, en daar wil ik dan ook best even voor stilstaan en met mijn vrolijkste blik in de lens kijken voor ik mijn korte leventje met een slakkengangentje voortzet.’