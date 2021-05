Column - Lintjesregen in coronatijd

Schiedam - In haar column schrijft Joke Ballijns over de afgelopen ‘Lintjesregen’ en vraagt ze aandacht voor een bijzondere man en boegbeeld van de ANBO die in Soos Blauwhuis werkte.

Precies 5 jaar geleden mocht ikzelf een lintje in ontvangst nemen en geloof mij het was de gehele dag een feest van jewelste, gasten, cadeaus, receptie, het kon allemaal niet op, maar kom daar maar eens mee in Coronatijd. Eigenlijk wilde ik het woord niet eens meer noemen, zeker omdat voor ons de tweede vaccinatie erin zit en wij iets meer vrijheid krijgen, maar dat gold zeker niet tijdens deze Koningsdag en zeker niet voor de burgemeester en de uitverkorenen.

Gepaste afstand

Alle festiviteiten waren op gepaste afstand, er werd gefilmd, foto’s, gebak, bloemen en de rest wordt later in het jaar ingehaald. Een van hen (en zeker de anderen wil ik niets te kort doen) wil ik namelijk extra in het zonnetje zetten. In de kranten zijn de gedecoreerden uitvoerig besproken, maar bij hem miste ik toch teveel van zijn vrijwilligersactiviteiten. Over wie heb ik het? Over André van Riel van Soos Blauwhuis.

Oog in oog

Toen ik in 2006 de toenmalige ANBO aan de Lange Nieuwstraat binnenstapte om mij aan te melden als vrijwilliger stond ik oog in oog met het boegbeeld van de ANBO, André van Riel. Het leek wel of alles om hem draaide, hij was niet alleen penningmeester, maar ook coördinator van de belastingen, iets waarvoor ik mij graag aanmeldde en ook ruim 10 jaar heb gedaan. Hij zat ook in het afdelingsbestuur van de ANBO, werkte bij de Raadslieden, maar was bij de afdeling Schiedam dé man waar veel om draaide. Dat die man er nog een huisadres op nahield is mij nog steeds een raadsel en zeker hoe hij van zijn vrouw Tonnie de vrijheid kreeg voor zijn hobby’s is voor mij een wonder. Nu had ik in die tijd als enigste vrouw het niet gemakkelijk in een mannenwereld die belastingaangiftes deed, maar ik moest óók opboksen tegen een legende n.l. André. Ik zal u besparen hoeveel keer ik totaal genegeerd werd door leden, omdat zij alleen met André hun belasting wilden bespreken, maar ik heb na een korte periode toch mijn plekje weten te veroveren, er waren natuurlijk ook leden die juist hun ziel en zaligheid aan een vrouw wilden vertellen en kreeg ook ik mijn vaste klantjes, het waren prachtige jaren.

Nu vertelde hij altijd dat hij ging stoppen met 70 jaar, ja ja dacht ik altijd: jij en stoppen dat zijn twee heel verschillende dingen, maar inmiddels is hij na penningmeester ook voorzitter geweest en nadat de ANBO alle afdelingen afstootte en wij als bloeiende afdelingsvereniging met ruim 1000 leden verder gingen als Soos Blauwhuis, ging dat stoppen natuurlijk niet door (iets wat ik al heel lang wist) die man stopt niet en draait nu op een iets lager tempo gewoon door. Juist door en voor al die activiteiten is hij onderscheiden en is hij dus Lid van de Orde van Oranje-Nassau, iets wat hij verdiend heeft en hem gegund is. Ik hoef nog net niet “meneer” (smile) tegen hem te zeggen, want tenslotte zijn wij door dat lintje toch een beetje familie van elkaar. Nog even volhouden met gepaste afstand en de regels in acht nemen en dan….. Kunnen wij volop proosten op André en de andere gedecoreerden.







Joke Ballijns