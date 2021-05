Online preview van ‘urban woonmolen’ s’MAAK

Schiedam - Benieuwd naar de nieuwe ‘urban woonmolen’ s’MAAK? Vanavond (dinsdag 11 mei) kom je alles te weten over de nieuwbouw toren met 79 bijzondere woningen tijdens een online presentatie.

Kom alles te weten over de verschillende woningtypes in de nieuwste woontoren van Schiedam tijdens de online Sneak-Preview avond op dinsdag 11 mei van 19:30 – 21:00 uur. Wil jij ook hierbij zijn?Aanmelden via https://smaak-schiedam.nl/aanmelden-inloggen/