Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos verplaatst zich soms in onze gevleugelde vrienden: 'Soms worden de spanningen in het nest te hoog en ontstaan er irritaties. Dus toen mijn vrouw zei: "je kan de boom in", was dat eigenlijk de oplossing voor een rustmomentje.'