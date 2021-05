Fonds geeft extra donaties voor jeugdactiviteiten in zomervakantie

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. roept stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd.

SCHIEDAM - Ook aankomende zomervakantie zullen waarschijnlijk vakanties en familiebezoekjes naar het buitenland vaak niet doorgaan vanwege het coronavirus. Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die wegens andere omstandigheden niet op vakantie kunnen. Juist voor al deze jeugd wil het Fonds iets extra’s doen. Een clinic van een bekende trainer, samen de natuur in, een waterfestijn, een wekelijkse sportinstuif… Het Fonds moedigt verenigingen en stichtingen aan om leuke zomerse activiteiten voor de jeugd te organiseren. Per project kan er maximaal € 3.000,- worden aangevraagd. Grotere aanvragen kunnen ook worden ingediend, maar hierbij vraagt het Fonds wel om cofinanciering. Voorwaarde is dat de activiteit coronaproof wordt georganiseerd in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis in de periode van 17 juli tot en met 29 augustus 2021. Aanvragen kan tot 18 juni 2021. Kijk voor de criteria en het aanvraagformulier op de website www.fondssv.nl.