Uitgekookt maakt vers bereide asperges voor iedereen bereikbaar

IJSSELMUIDEN - Een promotiecampagne en nieuwe technieken moesten ervoor zorgen dat de aspergeteelt in Nederland flink in de lift zou raken. Met succes. Maar toen gooide corona roet in het eten. Nu kijken we reikhalzend uit naar het witte goud, terwijl restaurants wederom gesloten blijven en telers weer op zoek moeten naar creatieve oplossingen om de consument te bereiken. Maaltijdservice Uitgekookt komt met een oplossing voor beiden.

Het bedrijf gespecialiseerd in het thuisbezorgen van verse kant-en-klaarmaaltijden vond vorig jaar, tijdens de eerste restaurantsluiting, een manier om asperges te bereiden in kant-en-klaarmaaltijden. “Dit zie je niet snel op het menu van een maaltijdservice”, aldus eigenaar Johan van Marle. “Maar wij hebben een manier gevonden waarop de asperges heerlijk van smaak blijven, ook nadat ze thuis worden opgewarmd.”

Aspergespecials

Deze aspergemaaltijden bleken vorig jaar een groot succes, en ook dit jaar wil de maaltijdservice iedereen van deze vondst mee laten genieten. Daarom biedt het bedrijf in de maanden april en mei aspergespecials aan. “Luxe maaltijden met verse asperges, die je een dag nadat de asperges zijn geoogst krijgt thuisbezorgd voor een speciale aanbiedingsprijs van €8,50.”

Aspergeteelt groeit

Door de asperges aan te bieden in kant-en-klaarmaaltijden voorziet Uitgekookt niet alleen de consument van deze seizoensgroente, ook telers zijn blij een grote afnemer gevonden te hebben. Want de aspergeteelt groeit. In 2017 werd voor de komende jaren een groei van zo’n 4 á 5 procent voorspeld (bron: Aceera Hollands Aspergecentrum). Een promotiecampagne vanuit het dit Aspergecentrum en de snelle opkomst van nieuwe teelttechnieken droegen hieraan bij. Wat echter niemand had kunnen voorspellen, is dat een virus twee jaar achtereen roet in het eten zou gooien. Met het wegvallen van horeca moesten telers noodgedwongen op zoek naar alternatieven voor aspergeverkoop, bijvoorbeeld via de boerderij of online.

Ruim inkopen

“Maar niet iedereen is een keukenprins of -prinses”, aldus van Marle. “Bij ons staan vers gekookte asperges met bijvoorbeeld zalm en Hollandaisesaus op het menu, en natuurlijk de klassieker met krieltjes, beenham en Hollandaise. Wij kopen ruim in en krijgen de komende periode doorlopend verse asperges geleverd. Zodat niemand deze lekkernij hoeft te missen.”

Thuis uit eten

Het is niet de eerste keer dat Uitgekookt liefhebbers van een vorkje buiten de deur tegemoetkomt. Afgelopen kerst lanceerde het bedrijf samen met driesterrenchef Jonnie Boer haar eerste dinerbox voor thuis. Een groot succes, waarna er meer volgden. Van Marle: “Met onze verse kant-en-klaarmaaltijden voorzien we in de behoefte van een lekkere en gezonde avondmaaltijd. Maar eten heeft ook een sociale en feestelijke functie, die nu deels is weggevallen. Daarom bieden we sinds de corona-maatregelen dinerboxen, mini-buffetten of maaltijdspecials aan. Om deze periode toch nét wat leuker te maken.”