Inge van Haastert speelt ‘solo’ met vijf geestverwante kunstenaars

Inge van Haastert is deelnemer van KunstWerkt Schiedam sinds het ontstaan van de stichting, dertig jaar geleden. Hoogste tijd dat ze zelf een tentoonstelling zou samenstellen.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Door een boekenkast of een muziekcollectie kun je een idee krijgen wat voor type de eigenaar is. Ook hobby’s, het stemgedrag of de vriendenkring kunnen inzicht geven. Inge van Haastert laat zich kennen door haar uitnodiging aan vijf verwante kunstenaars om samen met haar te exposeren; er is veel voor te zeggen dat je zo beter een beeld van haar krijgt dan wanneer ze een solotentoonstelling zou hebben. Dat verklaart de titel van de tentoonstelling, ‘Solo met gasten’. Uit de paar duizend kunstenaars in de Randstad heeft Inge van Haastert na zorgvuldige afweging gekozen voor vijf schilders, die net als zij de liefde voor verf delen en van wie ze het werk al langer kent. Het zijn generatiegenoten. Inge heeft zich bij haar keuze laten inspireren door een overeenkomstige mentaliteit, een zelfde aanstekelijk enthousiasme en de serieuze werkhouding van Richard Bouwman, Rien Jansen, Annemieke Louwerens, Caro Rambonnet en Arthur Stam. Ze zijn geen van allen deelnemer van KunstWerkt, zodat ze kennismaken met een nieuw publiek en trouwe bezoekers iets nieuws zien. “Het is prettig om af en toe over de grens te kijken,” zegt Inge van Haastert. Haar ‘solo’ is dus een groepstentoonstelling. Vaak hingen schilderijen van Inge op groepstentoonstellingen waar ze zich niet echt thuis voelde of waar haar werk werd weggedrukt. Het tegenovergestelde kwam ook voor, wanneer de kunstwerken van verschillende makers elkaars kwaliteit versterkten. Zo is het nu ook. ‘Solo met gasten’ wordt onder voorbehoud van de coronavoorschriften aanstaande zondag om 15.30 uur geopend door kunsthistorica Julia Snikkers. De finissage is zondag 6 juni om 15.30 uur, wanneer kunsthistorica Cilia Batenburg met de kunstenaars in gesprek gaat. De expositie is bij Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81 en is te bezichtigen van vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.