Oma op 89ste verjaardag te paard als cadeau

Een wel heel bijzonder verjaardagscadeau in Schiedam voor mevrouw Kers-Engels: zij kreeg een ritje met een paard cadeau en zat voor het eerst in haar leven op een paard. Een hele belevenis voor de 89-jarige.

SCHIEDAM - Laila Hanzouli mailde de redactie met een mooie foto en dito verhaal. “Mijn oma mevrouw Kers-Engels, geboren en getogen op de Dam in Schiedam en al haar hele leven woonachtig in de stad, bereikte zondag 9 mei de respectabele leeftijd van 89 jaar. Waar sommigen van haar leeftijdsgenoten wellicht blij zijn met een bosje bloemen als cadeau, wilde mijn oma liever iets totaal anders. Ikzelf ben bijna geboren tussen de paarden en rijd mijn hele leven, een passie die ik deel met mijn moeder. Oma is altijd heel bang geweest voor die grote paarden en durfde er nooit bij in de buurt te komen. Totdat zij een tijdje terug ineens zei “ik wil ook wel eens op een paard zitten. Jullie hebben het altijd maar over die paarden, maar ik heb er nog nooit op gezeten”. Zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben zondag het braafste paard van stal gepakt en met heel wat mankracht hebben we oma erop gehesen. Ze vond het fantastisch, 89 jaar en voor het eerst in haar leven op een paard!”