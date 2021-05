Fiets en wandel tijdens de Pinkster4daagse

SCHIEDAM - Na het succes van de wandeltocht met Pasen en de fietstocht op Koningsdag organiseert Seniorenwelzijn nu de gratis Pinkster4daagse.

U kunt kiezen uit 4 dagen fietsen (samen 130 km), 4 dagen wandelen (samen 15 km) of een combinatie van fietsen en wandelen (samen 90 km). Behalve het moment waarop u de route fietst of wandelt, bepaalt u ook zelf of u vanuit Maassluis (PC Hooftlaan 11a), Vlaardingen (Reigerlaan 100) of Schiedam (Nieuwe Damlaan 818) vertrekt. U kunt zich voor deze activiteit aanmelden bij Mariëlle van Santen, vitaliteitscoach van Seniorenwelzijn. Dit kan bij voorkeur door te mailen naar vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl of op telefoonnummer 06-50.25.83.70. Geef bij uw aanmelding aan of u wilt fietsen, wandelen of dat u voor het combinatiepakket kiest. Graag horen we bij uw aanmelding ook welk vertrekpunt u kiest. Op donderdag 20 mei ligt tussen 10:00 en 12:00 uur de routebeschrijving voor u klaar bij het vertrekpunt van uw keuze. In geval van vragen kunt u mailen of bellen naar Mariëlle van Santen. Voor meer informatie over de afstanden die u per dag aflegt, kunt u terecht op onze website www.seniorenwelzijn.nl.