Bewonersavond over aardgasvrij wonen Groenoord

Schiedam - Op 19 mei organiseert Nieuwe Energie voor Groenoord (Gemeente Schiedam, Woonplus en Eneco) een online bewonersavond over aardgasvrij wonen voor de bewoners in de wijk Groenoord Schiedam.

Alle woningen in Nederland moeten voor 2050 aardgasvrij zijn om minder CO2 uit te stoten. In Schiedam begint de energietransitie in Groenoord, Nieuwland en Sveaparken. Hoe gaan we straks in Groenoord onze huizen verwarmen zonder aardgas? Daarover gaat de online bewonersavond op woensdag 19 mei.

Wilt u zich aanmelden voor de bewonersavond op woensdag 19 mei van 19.00 tot 21.00 uur? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar nieuwe.energie@schiedam.nl (Vanwege corona is de bijeenkomst online)

Vragen of meer weten? Mail uw vragen naar nieuwe.energie@schiedam.nl of bel 14 010 (tussen 8.30 en 17.00 uur). U krijgt dan een medewerker van de gemeente aan de lijn. Ook bent u elke dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur van harte welkom in de modelwoning van Woonplus aan de Jozef Oreliosingel 159.