CrossFit Schiedam tekent huurovereenkomst

Natasja Heijink, directeur van Sportpark Willem-Alexander en Alberto Rodriguez, directeur van CrossFit Schiedam tekenden donderdag 6 mei een huurovereenkomst.

SCHIEDAM - Per 1 juni zal CrossFit Schiedam, met in achtneming van de dan geldende regels, hun activiteiten op het sportpark gelegen aan de Zoomweg 2 gaan uitvoeren. CrossFit Schiedam zal zich vestigen onder de sportluifel en hebben daar de beschikking over 400 m2 en hopen per 1 augustus 2021 daar volledig operationeel te gaan in een compleet nieuw ingerichte accommodatie. De locatie op de Nieuw Haven 99/A werd te klein en voldeed niet meer aan de huidige eisen en aan de toekomstplannen die CrossFit Schiedam heeft. De nieuwe locatie biedt een enorm perspectief voor optimalisatie en uitbreiding van de club. Beiden partijen zijn daarom ook erg enthousiast over de toekomstige samenwerking en over die nog tot stand kunnen komen met andere verenigingen en scholen.