Zwaantjes geboren!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Marjon Lindeman stuurde deze schattige foto’s van een nest met jonge zwaantjes. Waar dat precies is zullen we hier niet vermelden om de rust van de gelukkige familie met de gisteren geboren ‘pulletjes’ zoveel te waarborgen. Maar genieten kunnen we zeker van de mooie foto’s!