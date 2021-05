Theo Gootjes kleurt Vriendenfles van Jenevermuseum

Jaarlijks wordt een Schiedamse kunstenaar uitgenodigd om speciaal voor leden van de Vriendenvereniging van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam het etiket voor de zogenaamde Vriendenfles te vervaardigen. De Vrienden zijn heel blij dat Theo Gootjes heeft getekend voor het ontwerp van de jaargang 2021. Theo Gootjes is een Schiedamse kunstenaar die zich in landelijke bekendheid mag verheugen.

Schiedam -De speciale fles wordt dit jaar voor de 17e keer uitgebracht. Deze bevat traditiegetrouw moutwijnjenever die in het Jenevermuseum is gestookt.

Burgemeester Cor Lamers zal de nieuwe Vriendenfles op zondag 16 mei presenteren. Dat gebeurt vanwege het coronavirus in kleine kring in het Jenevermuseum. De leden van de Vereniging kunnen via zoom de bijeenkomst volgen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Uitgebreide informatie over Theo Gootjes en zijn werk is te vinden op de website van de Vereniging: www.jenevervrienden.nl

Wanneer het Jenevermuseum weer opengaat, kan een tentoonstelling van Theo Gootjes worden bezocht die hijzelf uit eigen werk heeft samengesteld.