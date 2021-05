Belastingdienst waarschuwt Zuid-Hollanders voor valse berichten via e-mail, whatsapp en sms

Schiedam - Steeds vaker opereren internetcriminelen uit naam van de Belastingdienst. Ook in Zuid-Holland proberen zij via valse e-mails, sms’jes en WhatsAppberichten geld van slachtoffers afhandig te maken. Deze vorm van internetfraude wordt ook wel ‘phishing’ genoemd. Om een vuist te maken tegen deze internetcriminelen werkt de Belastingdienst samen met bijvoorbeeld politie, banken en zelfs burgers.

Er is steeds meer sprake van internetcriminaliteit, blijkt uit recente cijfers van onder andere de politie en Betaalvereniging Nederland. Ook de Belastingdienst merkt dit. In heel 2020 ontving de Belastingdienst ruim 160.000 meldingen over frauduleuze phishingmails, - sms’jes en -WhatsAppberichten. In 2017 waren dit er nog geen 8.000. “Door corona spenderen mensen meer tijd achter hun computer dan normaal. Internetcriminelen spelen daar op in en halen in hun dreigende berichten ook de coronapandemie aan,” zegt Jan Polkerman, CTO van de Belastingdienst. Hij is verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen binnen de Belastingdienst.

Openstaande schuld

“Geachte meneer of mevrouw, uw openstaande schuld met kenmerk BJM9020 is na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 19 oktober zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriale beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.” Deze mail met als onderwerp ‘Aanmaning van de Belastingdienst in uw Berichtendienst op Mijn Overheid’ troffen duizenden Nederlanders onlangs in hun mailbox aan. Inclusief een linkje die leidde naar een iDeal-pagina waarop je in enkele klikken de schuld kon betalen. De pagina was nep, er zat geen bericht in de Berichtenbox op Mijn Overheid. Toch werden meerdere mensen misleid. De Belastingdienst benadrukt nooit sms’jes, WhatsAppberichten of e-mails te versturen waarin wordt gedreigd met inbeslagname of een deurwaarder als niet onmiddellijk via overboeking wordt betaald. Polkerman: “Ook zal de Belastingdienst je nooit bellen om je te vragen direct te betalen.”

Zo herken jij een nepbericht

Internetcriminelen gaan steeds geraffineerder te werk, erkent ook de Belastingdienst. Gelukkig kun je phishingmails, -sms’jes en WhatsAppberichten met deze tips herkennen. Check het e-mailadres. Vaak is dat de eerste manier waaraan je herkent of de afzender echt is.

Klik niet direct op links, maar check eerst of de informatie klopt. Dit geldt ook voor het downloaden en openen van bijlagen. Het bestand kan malware bevatten.

Geef geen informatie weg. De Belastingdienst vraagt nooit naar je persoonlijke gegevens. Zij voegen ook geen inloglinks toe.

Bel met de Belasting Telefoon als je twijfelt via 0800 0543. Of check je Berichteninbox op MijnBelastingdienst.

Controleer op de website van de Belastingdienst of het bankrekeningnummer van de Belastingdienst is.Check het taalgebruik. Komt het overeen met eerdere berichtgeving die je van de Belastingdienst hebt ontvangen? Check op belastingdienst.nl/security hoe je onveilige situaties kunt melden met betrekking tot internetcriminaliteit uit naam van de Belastingdienst.

Ontvang je een phishingbericht uit naam van de Belastingdienst? Laat het de Belastingdienst weten en stuur het bericht, bijvoorbeeld met een screenshot, door naar valse-email@belastingdienst.nl. Zo help jij de Belastingdienst om internetcriminelen een stap voor te blijven.

