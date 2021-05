Sieraden maken je gelukkig

Een gegeven geschenk herinnert ons aan de gever. Als we een speciaal sieraad hebben dat ons is gegeven door iemand van wie we houden, denken we elke keer aan die persoon. We worden herinnerd aan het moment dat we het stuk ontvingen, wat er werd gezegd, hoe we ons voelden - alle liefde en verbondenheid tussen ons twee vloeit terug. Sieraden vervangen de liefde natuurlijk niet, maar het is een sterke fysieke herinnering aan die connectie.

Terug in de tijd

Sieraden zijn altijd een onderdeel geweest van de menselijke geschiedenis. Een miljoen jaar geleden, ook rond de tijd dat kleding en gereedschap voor het eerst werden gebruikt, werden sieraden een onderdeel van de menselijke cultuur. Sieraden zijn gemaakt van ruwe materialen zoals dierenhuid, veren, planten, botten en al het andere dat in de natuur te vinden is. Naarmate de tijd verstreek en de technologie vorderde, begonnen mensen geavanceerde sieraden te ontwerpen en te maken. Deze sieraden hadden een grote invloed op de cultuur en zijn daarom veelzeggend over de tijd dat ze werden gemaakt. Elke man en vrouw in het oude Egypte, van de rijkste tot de armste, droegen sieraden als middel om zichzelf te beschermen tegen vijandige krachten. Dit weerspiegelt hoe bijgelovig de mannen en vrouwen in het oude Egypte waren. In de middeleeuwen konden alleen de rijksten zich sieraden veroorloven.

Het werd daarom gedragen als een symbool van adel. Dit weerspiegelt de hiërarchische structuur van de middeleeuwse samenleving. In India droegen vrouwen sieraden om verschillende redenen. Oorbellen werden bijvoorbeeld door vrouwen gedragen vanwege een drukpunt in het rechteroor dat de hersenen, blaas en nieren met elkaar verbindt. Als de oorbel het juiste gewicht heeft om op het drukpunt te drukken, werden de organen gezond gehouden. Bovendien zouden vrouwen bij wie hun neus werd doorboord, minder pijn ervaren tijdens de bevalling. Dit is althans, hoe zij erover nadenken. Dit gebruik van het dragen van sieraden weerspiegelt de spirituele connectie van de Indiase cultuur.

Waarom we van sieraden houden

Sieraden zijn er in veel verschillende soorten en maten van over de hele wereld. Daarom zijn er miljoenen unieke stukken om uit te kiezen, zodat je jouw stijl perfect tot uitdrukking kunt brengen. Sieraden zijn buitengewoon veelzijdig en kunnen worden gemengd en gecombineerd om verschillende stijlen en looks te creëren.