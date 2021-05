Mysterieuze Canadees in nieuwe detectiveroman

De vierde detectiveroman van Paul Dieudonné is verschenen. In ‘Rechercheur De Klerck en het lijk in transito’ duikt de Nederlands-Canadese Jos van Trijffel op.

SCHIEDAM - Van Trijffel keert naar Nederland terug om wraak te nemen op Rotterdammers met wie hij nog een appeltje heeft te schillen. Dat is in elk geval de angst van Alexander van Oldenborgh, de eigenaar van een verhuisbedrijf bij wie Van Trijffel ooit in dienst was. Dit boek ligt nu bij boekhandel Post Scriptum in Schiedam. Aan het nieuwe deeltje kun je goed merken dat Dieudonné een groot fan van Baantjer is. Zijn boeken zijn in dezelfde stijl en sfeer geschreven. Dat dit hem geen windeieren legt, blijkt al uit het feit dat de luisterboekrechten van ‘Rechercheur De Klerck en het lijk in transito’ vorige maand al zijn verkocht aan het Zweedse Lind&Co. Stemacteur Bart Oomen, die ook eerdere delen uit de De Klerck-serie voor zijn rekening nam, spreekt momenteel het luisterboek in. Naar verwachting verschijnt de gesproken editie in augustus.

‘Rechercheur De Klerck en het lijk in transito’ is verkrijgbaar bij boekhandel Post Scriptum in Schiedam, voor 9,95 euro. Het boek is ook als e-book verschenen voor 5,95 euro. Het luisterboek komt op de markt voor 9,95 euro. Meer info op de website www.rechercheurdeklerck.nl.