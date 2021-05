Egeltje op doortocht

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Helga Ezendam had leuk gezelschap op bezoek.

‘Dit egeltje was net uit zijn winterslaap in onze tuin in Schiedam Noord. Een tijdje in de zon liggen, schoteltje water en wat appel en toen ging hij op pad naar een nieuwe stek.’