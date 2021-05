Babynieuws uit Blijdorp: schattig klein olifantje in de familie

Schiedam/Rotterdam - Moederolifant Bangka is vannacht iets na middernacht bevallen van een baby. Een Bevrijdingsdagbaby dus! Moeder en jong maken het goed. Het nog naamloze babyolifantje is haar derde jong.

Het olifantje is een mannetje. Het is de vijftiende gezonde olifant die in Rotterdam is geboren. Een olifantenbaby weegt bij de geboorte gemiddeld zo’n 80 kilo. De dracht duurt bij een olifant zo’n 22 tot 24 maanden. Al met al heeft het dus wel even geduurd…

Het olifantje blijft nog even in het binnenverblijf vanwege de koude nachten. De Diergaarde is nog steeds gesloten door coronamaatregelen. De kleine is toch dagelijks te volgen via de webcams op www.diergaardeblijdorp.nl/olifant .