Schildpadden: ‘Vraatzuchtige monsters’

Zodra de eerste lentestralen de kop opduiken, duiken ook de schildpadden weer op in de Schiedamse havens en vijvers, in iedere wijk is wel een vijver te vinden waar de beestjes letterlijk opgestapeld liggen te zonnen. Lezer Bart Bos maakte deze foto. “Hoe koddig ook, de beestjes blijken tot mijn verbazing vraatzuchtige wolven in schaapskleren te zijn. Ze zien er onschuldig en sloom uit, maar staan erom bekend eendenkuikens onder water te trekken om deze te verdrinken om vervolgens op te eten.”

SCHIEDAM - Bart vervolgt: “Er zijn getuigen die met afschuw hebben gezien hoe kuikens zelfs onder moeders vleugels vandaan werden getrokken. Nu weet ik dat de natuur wreed is, alleen verstoort de schildpad nu deze keten voor inheemse roofdieren. Hoe verschrikkelijk hun daden ook zijn, vangen om te euthanaseren is in mijn ogen geen optie. Volgens knappe koppen betreft het hier uitsluitend gedumpte huisdieren omdat het onmogelijk is dat ze zich voortplanten in de wateren, er zijn nooit harde bewijzen gevonden. En met onze temperaturen zijn schildpadden, althans volgens diezelfde knappe koppen, geen lang leven beschoren door het feit dat zij ze pas kunnen eten bij een temperatuur van 18 graden waardoor ze geen vetreserves kunnen opbouwen voor hun winterrust met als gevolg een langzame dood door verhongering wat wel vijf tot zeven jaar kan duren. Iets om over na te denken voor je een schildpad in het wild uitzet.”