Ontmoet & Groet kunstenaar Anne Wenzel in haar atelier

Op bezoek bij een kunstenaar? Dat kan!

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam nodigt iedereen uit om digitaal langs te komen bij kunstenaar Anne Wenzel. Ze leidt je digitaal rond door haar grote atelier in Rotterdam. Daar laat ze je meekijken naar haar werk, de glazuurruimte en de oven waarin ze haar beelden bakt. Ook vertelt ze waar ze mee bezig is. Deze Ontmoet & Groet op donderdag 20 mei begint om 20.00 uur, is gratis en gaat via Zoom. Carte BlancheTwee jaar geleden stond de kunstenaar in de boksring in het museum tegenover de voormalige museumdirecteur.

Wenzel won de wedstrijd en krijgt als winnaar Carte Blanche in het museum. Daarop bereidt ze zich nu voor. ‘Je ziet de eerste stappen van een installatie waarin ik de rol van oude ‘helden’ als Willem van Oranje en Witte de With bevraag. Kunnen wij ze vanuit het heden beoordelen? Waren ze ‘goed’ of ‘slecht’? En in hoeverre kan onze blik op de geschiedenis überhaupt eenduidig zijn?’ Met die vragen ontwikkelt Wenzel een grote installatie die ze voor het eerst in het Stedelijk Museum Schiedam toont als onderdeel van haar Carte Blanche.

Ook laat ze beelden zien, gebaseerd op de schilderijen van de Iers-Britse kunstenaar Francis Bacon. Op het moment dat alle tentoonstellingen aan het begin van de coronapandemie niet doorgingen, had Wenzel opeens tijd aan iets nieuws te beginnen: het vertalen van Bacons werk naar 3D-beelden. De reeks van in totaal 12 beelden is vanaf 12 juni 2021 te zien bij Galerie Akinci in Amsterdam. Dan verschijnt ook een boek met het werk. Anne Wenzel (1972, Schüttorf, Duitsland) maakt grote keramische beelden en installaties, vaak gebaseerd op actuele politieke ontwikkelingen. Ze put zowel uit beelden uit de media als de kunstgeschiedenis. De buste Under construction (My Pussy Rules) uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam was vorig jaar te zien in de tentoonstelling Van CoBrA tot boorolie. Haar werk maakt deel uit van internationale collecties van musea en privéverzamelaars. Ontmoet & Groet met Anne Wenzel, donderdag 20 mei, 20.00 - 21.00 uur, gratis, via Zoom. Aanmelden via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Na aanmelding krijg je de Zoom-link.