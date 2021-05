Dodenherdenking ook dit jaar op lokale omroep

De Dodenherdenking in Schiedam is ook dit jaar door de coronacrisis alleen te volgen via SCHIE TV en is niet openbaar toegankelijk. De lokale omroep zendt vanavond vanaf 19.50 uur een herdenkingsuitzending uit.

Burgemeester Cor Lamers houdt een toespraak. Ook legt hij een krans bij het monument op de Kop van de Plantage, gevolgd door twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. Tenslotte draagt stadsdichter Yvette Neuschwanger een gedicht voor.

Er zijn wel vertegenwoordigers van stichtingen, instellingen en anderen die normaliter een krans leggen uitgenodigd om aanwezig te zijn. Tevens is één afgevaardigde per gemeenteraadsfractie aanwezig. Zij leggen hun kransen niet zelf neer, deze zijn al aanwezig bij het monument.

De uitzending van Dodenherdenking is te volgen via Caiway kanaal 12, KPN/XS4ALL kanaal 1370, T-mobile kanaal 708 en online via SCHIE.NU.

De Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) organiseert de herdenkingen in samenwerking met de gemeente Schiedam. Er is gekozen dit jaar één herdenking te houden via SCHIE TV. Bij de Erehof en het Indiëmoment op de Beukenhof vindt geen herdenking plaats. Wel liggen daar kransen namens de gemeente Schiedam en de VNFG.