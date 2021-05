Aanmeldingen Schiedamse Poetry Slam geopend

SCHIEDAM - Ondanks de komst van COVID-19 was de eerste editie van de Schiedamse Poetry Slam een doorslaand succes! Vanaf vandaag kunnen woordkunstenaars zich inschrijven voor de voorrondes van 2021, die live plaatsvinden.

De voorrondes van de tweede Schiedamse Poetry Slam vinden plaats in de Bibliotheek Schiedam op 3 juni en 17 juni 2021, en worden uitgezonden via livestream voor het publiek. De finale is op 02 juli. Tijdens deze tweede editie van de Schiedamse Poetry Slam gaan woordkunstenaars uit Schiedam en omstreken wederom de verbale strijd met elkaar aan. Van rappers tot sonnetschrijvers, van spoken word artiesten tot Dichter des Vaderlands – en alles wat daarbuiten of tussenin valt. Inschrijven kan tot 21 mei. Poetry Slam is een internationaal bekend concept. In 2020 was de eerste Schiedamse Poetry Slam een doorslaand succes: naast de buitengewoon goede sfeer en veel online publiek, ontwikkelde zich veel nieuw talent vanuit verschillende takken van de woordkunst.

In de beide voorrondes (donderdag 3 juni en 17 juni) is plaats voor acht deelnemers per keer. Vol = vol, dus meld je snel aan via het inschrijfformulier. Uit beide voorrondes gaan twee deelnemers door naar de finale op 02 juli. Het publiek stemt wie er door mag. De winnaar wordt afgevaardigd om Schiedam te vertegenwoordigen in de landelijke finale: het NK Poetry Slam, najaar 2021. Ook winnen de finalist én de runner-up een winnaarspakket met onder meer een plek in de programmering van cultureel festival Proef! de Plantage, coaching verzorgd door Verbalism en een literaire goodiebag. De landswinnaar stroomt vervolgens door naar het Europees Kampioenschap én het WK in Parijs. Een prachtige kans voor opkomend talent om zichzelf te presenteren. Vorig jaar stond lja van Dishoeck in de landelijke finale namens Schiedam. Zaire Krieger behaalde de tweede plaats in de Schiedamse Poetry Slam 2020. Aanmelden kan tot 21 mei via: www.schiedamsepoetryslam.nl. De Schiedamse Poetry Slam is een samenwerking tussen de Gemeente Schiedam, de Bibliotheek Schiedam, Literair Gezelschap Schiedam, Verbalism en Proef! de Plantage, en wordt mogelijk gemaakt door diverse lokale en regionale fondsen.