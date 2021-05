Het regent awards bij Serious Bee Distillers

SCHIEDAM - Dat de twee zilveren awards van verleden jaar geen toeval waren, blijkt nu uit de prachtige resultatenvan 2021. Serious Bee Distillers besloot dit jaar vijf dranken in te sturen naar de International SpiritsChallenge (ISC). Twee honingdistillaten, twee jenevers en een gin.

Dit leverde vier zilveren awards open een bronzen award. De organisatie sprak over een ‘Massive Achievement’, met name voor een micro-distillateur als Serious Bee Distillers.Het bleef awards regenen, want ook uit Duitsland, vanuit de Frankfurt International Trophy, kwamener twee awards. Een Gold voor de Clutius & Clusius Pearl Noble Xeres en een Grand Gold voor de Clutius & Clusius Amber. Op beide flessen kunnen nu zelfs twee awardstickertjes geplakt worden... Rob:’Het is letterlijk een kroon op ons werk. Het is een enorme stimulans. Kennelijk zijn we op de goede weg met onze dranken.’ Een paar maanden bestond Serious Bee Distillers nog maar, toen Alwine van Winsen en Rob van der Gaag besloten twee van hun bijzondere honingdistillaten in te sturen om mee te doen aan de prestigieuze International Spirits Challenge (ISC) 2020.

Vanwege corona moesten zij langwachten, maar toen de uitslag uiteindelijk kwam, waren ze door het dolle heen. Beide inzendingen werden beloond met een zilveren award. Iets om ongelofelijk trots op te zijn, aldus Alwine en Rob. Meteen werd besloten om in 2021 opnieuw mee te doen. Vijf awards uit Engeland en twee uit DuitslandHet inzenden van vijf dranken leidde tot evenzoveel awards. Behalve twee zilveren awards voor de Clutius & Clusius Prince of Orange en de Clutius & Clusius Pearl Noble Xeres, waren er ook tweezilveren awards voor de beide oude jenevers die Serious Bee Distillers maakt. De Janse Oude Klare enHet Zilte Nat. Tot slot was er ook nog een bronzen award voor de Serious Bee Gin. Alwine:’Verleden jaar kregen we de kritiek dat het makkelijk zou zijn om een award te winnen in een buitencategorie, waar niemand op inschrijft. Dat hebben we nu ontkracht met de awards voor de jenever en de gin. In die categorie wordt een enorme hoeveelheid ingezonden.’

Vanuit de Frankfurt International Trophy, ontvingen zij twee awards. Een Gold voor de Clutius &Clusius Pearl Noble Xeres en een Grand Gold voor de Clutius & Clusius Amber.ISC onderscheidingen: de Oscars voor DistillateursDe International Spirits Challenge is een wereldwijde jaarlijkse competitie voor distillateurs. Zij zendenhun beste distillaten in om mee te dingen naar de felbegeerde onderscheidingen. ‘Het inzenden gaat niet vanzelf’, vertelt Rob. ‘Je moet voldoen aan een hele waslijst van voorwaarden voordat je jedranken netjes kunt verschepen naar Burgess Hill in West Sussex, Engeland, waar de wedstrijd plaatsvindt. Sinds de Brexit is het nog lastiger geworden, omdat Engeland nu buiten de Europese Unievalt, gelden er hele andere exportregels. Het kostte een boel tijd om alles volgens de nieuwe regelsverzonden te krijgen.’ ‘Per categorie wordt een internationaal tasting panel samengesteld vanprofessionele proevers, dat uitmaakt welke dranken er in de prijzen vallen. Je moet het een beetje zienals de Oscars voor distillateurs.

De Frankfurt International Trophy richt zich naast distillaten ook op bieren en wijnen. De insteek vanuitde gastronomie is heel interessant. Rob:’Het geeft weer toegang tot een ander internationaal platformdan de ISC en daar zijn we natuurlijk ook weer blij mee. We hebben verleden jaar gezien dat de awardsbij de ISC deuren openden en we zijn benieuwd of dat ook gaat gelden bij deze Frankfurt InternationalTrophy.’ De Clutius & Clusius Prince of Orange (een knipoog naar Oranjebitter met 40 procent alcohol) en deClutius & Clusius Noble Xeres (een houtgelagerd honingdistillaat op 50 procent) werden beloond meteen zilveren medaille. Beide dranken zijn honderd procent gedistilleerd uit honing.Serious Bee Distillers is een zogenoemde ‘warme distillateur’, alles wordt gemaakt in eigendistilleerderij. Eerst wordt honing vergist tot mede, een proces dat enkele maanden duurt. Daarnawordt deze mede meerdere malen gedistilleerd tot een mooi zuivere drank. Een honingdistillaat dus.De ambachtelijke aanpak staat garant voor een kleinschalige en exclusieve productie.

Alwine: ’Onze Clutius & Clusius distillaten zijn puur uit honing gemaakt. Er komt geen druppel neutralealcohol aan te pas en ook geen graanalcohol. Dat is heel bijzonder, voor zover wij weten doet niemanddat. Misschien op incidentele basis een enkel keertje, maar niet als hoofdactiviteit zoals wij.’Ook andere drankenDoor de uitbraak van corona was het nodig om flexibel te zijn en nieuwe wegen te bewandelen. Toende vraag ontstond naar private labels en kleine batches andere dranken, zoals jenever en gin, beslotenAlwine en Rob deze uitdaging aan te gaan. Met succes, blijkt uit de resultaten!Als iemand op kleine schaal een drank wil uitbrengen, is dat mogelijk bij Serious Bee Distillers. Hoewel het distilleren van mede reeds in 1597 in het Nederlands wordt omschreven in het boekje ‘Vande Byen’, een publicatie van Theodorus Clutius en Carolus Clusius, is het verwerken van honing totmede en het vervaardigen van distillaten hieruit, in de vergetelheid geraakt.Theodorus Clutius was huisapotheker van Willem van Oranje. Hij verzorgde de zalving van de Vaderdes Vaderlands na diens overlijden. Daarbij was het voornaamste gebruikte ingrediëntvanzelfsprekend honing.Clutius en Clusius richtten samen de Hortus Botanicus in Leiden in.

Carolus Clusius introduceerde onder andere de aardappel en de tulpenbol in ons land. Serious Bee Distillers staat met een vergeten recept in een traditie die haar wortels heeft in de oorsprong van ons land. Van bij tot borrel in eigen huis vervaardigd en zojuist beloond met twee zilveren medailles. ‘Voor beide heren nu postuum eeneigen medaille.’ Save the bees‘Wij stoken voor de bijen. Enerzijds willen we het wereldwijde probleem van de bijensterfte onder deaandacht brengen, anderzijds telen we bijen met steeds hogere resistentie tegen de varroa-mijt (eenzeer agressieve parasiet die nestelt in het broed van de bijen, oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië,maar in de tweede helft van de vorige eeuw over de hele wereld verspreid geraakt, red.). Weinigmensen kennen deze mijt, maar het is één van de hoofdoorzaken van de zorgwekkend grotebijensterfte. De andere twee grote oorzaken zijn gebrek aan biodiversiteit en overvloedig gebruik vanpesticiden. Worden deze laatste twee oorzaken weggenomen, dan is er nog altijd de verschrikkelijkevarroa.’

De activiteiten voor de bijen zijn ondergebracht in Stichting BeeSerious. Een groot deel van de opbrengst van de drankenverkoop van Serious Bee Distillers vloeit regelrecht terug naar de bijen.BeeSerious heeft door heel Zuid-Holland op verschillende standplaatsen bijen staan.Op het achter etiket van de dranken van Serious Bee Distillers staat dan ook ‘Do your duty: Drink thebooze – Save the bees’.Het belangrijkste wezen op aarde‘Als bijen van het aardoppervlak verdwijnen, heeft de mensheid nog slechts 4 jaar te gaan.‘ Dezeuitspraak deed Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) reeds in 1923. De bij werd in 2019 uitgeroepen tot het belangrijkste wezen op aarde. Zonder bijen ontstaat er grote schaarste, niet alleenin groente en fruit, maar ook in thee, koffie, noten, chocola, katoen. Daarnaast eten veel dieren die opons menu staan, ook voedsel dat bestoven is door bijen. Het wordt tijd dat wij dat met zijn allen gaanbeseffen. En er vooral iets aan gaan doen.Wat kun je zelf doenSommige antwoorden lijken voor de hand te liggen. Als iedereen meer bloemen zaait, meerverschillende gewassen verbouwt en stopt met het gebruik van gif om onkruid tegen te gaan, zijn weal een stap verder. Wil je het project van Stichting BeeSerious ondersteunen, dan kan dat.

Je kunt bijenkoninginnen of volken adopteren, of een fles Clutius & Clusius kopen. Ga voor het adoptieprogramma naar beeserious.nl/bijen-adopteren. Kijk voor verkooppunten van onze dranken opseriousbeedistillers.nl of neem contact op via info@seriousbeedistillers.nl. Dat de dranken serieus de moeite waard zijn, blijkt wel uit de internationale waardering in de ISC en deFIT. Er zijn inmiddels zes Clutius & Clusiusdranken uitgebracht. De Pearl, de Amber, de Juniper, deRaspberry, de Prince of Orange en de Pearl Noble Xeres. Ook toonaangevende cocktailbartendersvonden de weg naar de distillaten van Serious Bee Distillers. Op meerdere prestigieuze menukaartenprijken deze dranken inmiddels als ingrediënt