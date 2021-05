Bouw een kasteel in Minecraft voor Harry Snotter

SCHIEDAM - Wereldnieuws! In Nederland komt een vestiging van Zweinstein. En in deze vestiging komt de enige echte Nederlandse Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Natuurlijk komt die school ook in een betoverd kasteel. Directeur van deze nieuwe hogeschool wordt de wereldberoemde Tovenaar Harrie Snotter en hij kan wel wat hulp gebruiken. Help mee met het bouwen van een magisch kasteel in Minecraft. Ben je tussen de 9 en 14 jaar? Kijk op www.debibliotheekschiedam.nl voor de challenge.

Je bent vast weg van die geweldige boeken en films van Harry Potter. En jouw kinderen vast ook. En ze spelen ongetwijfeld Minecraft. Nou, dan hebben we een geweldige uitdaging voor ze. Ze mogen de Nederlandse vestiging van de Hogeschool voor Hekserij en Hocus bouwen. Laat ook jouw kind meedoen aan de leerzame en uitdagende challenges van de BiebBouwers. Klaar met bouwen? Stuur dan een filmpje of foto’s van het kasteel naar biebbouwers@probiblio.nl.Een jury van Minecraft-experts bekijkt alle inzendingen en kiest de mooiste uit. De winnaar wint een geweldig Minecraftspel, het boek ‘De Ickabog’ van J.K. Rowling en het enige echte BiebBouwers-shirt! Iedere maand organiseren de BiebBouwers van de bibliotheek een heuse Minecraftchallenge. Je gaat aan de slag met een uitdagende bouwopdracht met steeds een ander thema én met jouw bouwwerk maak je kans op een prijs!