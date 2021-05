Kunstenaar Casca transformeert oud geschiedenisboek over Congo

De opening was voor aanstaande zaterdag gepland, maar corona gooit roet in het eten. Kunstenaar Casca mag Engeland niet verlaten en bovendien is Joke Bakker door het virus aangeraakt. OpenArtExchange aan de Hoogstraat 85 start de nieuwe tentoonstelling daarom waarschijnlijk op de zaterdag na Hemelvaartsdag en Casca kan er wellicht tegen het eind van de expositie bij zijn, over anderhalve maand ongeveer.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM -Joke Bakker haalt kunstenaars uit niet-westerse landen naar haar expositieruimte aan de Hoogstraat en dat doet ze met grote toewijding, die haar ook een bijzondere positie in de Rotterdamse kunstwereld oplevert. Ditmaal gaat het om Casca, een autodidactische kunstenaar die in 1976 in Lissabon geboren is uit een kunstenaarsfamilie met Angolese leden. Zijn schilderijen en sculpturen zijn sterk beïnvloed door inheemse culturen en laten maskers, symbolen en interpretaties van oude verhalen zien. Kunst kan de mens bevrijden van individuele gedachten, zegt hij. Uitwisseling maakt vereniging van culturen mogelijk en dat voegt morele waarden toe. Hij woonde tot vier jaar geleden in Angola, onder meer bij het Chokweh-volk, en ging daarna werken in Birmingham.

Hij maakt er al heel lang een gewoonte van om in oude leesboeken de imaginaire wezens te schetsen die zijn denkwereld bevolken. Op de expositie in Schiedam zal te zien zijn hoe hij een oud Afrikaans reisboek uit 1830 geheel transformeerde. Het ging over Congo. Het trof hem hoeveel onwaarheid je in zo’n oud boek vindt. Hij voegde zijn eigen waarheid toe. Zo ontstond ‘The book of Casca’. Casca’s wereld is kleurig en exotisch. Hij observeert het leven van alledag. In Angola kreeg hij oog voor de sociale problematiek en hij reflecteert zonder partij te kiezen. In de kritische collage ‘Bad game’ schetst hij een beeld van de uitzichtloze situatie in het huidige Angola. In zijn werk laat hij een parade van gedeformeerde figuren langsgaan, vervreemdend en soms ontroerend. Eigenlijk komt het erop neer dat hij oude verhalen en symboliek anders inkleurt, waardoor een andere wereld ontstaat waarin je je de ene keer herkent en waarvan je de andere keer niets wilt weten. Een rode draad is dat hij gebruikmaakt van maskers, om iets te verbergen of om situaties te vertekenen. Nooit laat een masker de werkelijkheid zien. Maar wanneer heeft de werkelijkheid géén masker? Casca roept vragen op en laat de antwoorden aan de kijker.