Yvon Koopman ziet haar boompotten op reis gaan

Daar gaan de enorme bloempotten op reis voor restauratie. Boompotten zijn het eigenlijk. Ze werden in 2008 ontworpen door de Schiedamse kunstenares Yvon Koopman als creatieve geluidswal langs de Doenkade ter hoogte van Schiebroek.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – De boompotten stonden netjes op een rij, alsof ze op een enorme vensterbank stonden. De potten hebben geen bodem, waardoor de bomen er inderdaad doorheen konden groeien. Maar nu de snelweg A13-A16 wordt aangelegd moest de ‘vensterbank’ verplaatst worden. Yvon Koopman heeft de gelegenheid aangegrepen om de potten te laten opknappen door Paul Roodnat uit IJmuiden. Hij bouwde ze destijds van gewapend polyester naar ontwerp van Yvon. De vensterbank was een resultaat van het Kunstfestival in het Schiebroekse Park, waar Yvon aan meedeed. Ze schakelde er burgers en bedrijven bij in en maakte voor elke deelnemer een certificaat. Terwijl de boompotten in IJmuiden worden behandeld, maakt Yvon Koopman er samen met Marian Weeda nog een boompot bij, van mozaïek. Ze wilden dat al lang. Het is nu een droom die uitkomt. Yvon is bekend van meer projecten in de buiten ruimte, zoals het Torentje in Nieuwland.