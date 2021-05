Matrice en Melati slaan de handen ineen

SCHIEDAM - Matrice uitvaartbegeleiding uit Schiedam en Melati uitvaartzorg uit Vlaardingen slaan de handen ineen. Sinds 26 april 2021 gaan zij samen verder onder de regionaal sterke naam van Matrice uitvaartbegeleiding.

Begin van een nieuw tijdperk en afsluiting van een hoofdstuk. Het samengaan van deze twee bedrijven is een logisch gevolg van de gesprekken die in de afgelopen periode zijn gevoerd. Zo zal een goed en intiem afscheid voor nog veel meer mensen in deze regio bereikbaar worden. Met een goed gevoel kunnen terugkijken op het afscheid door nabestaanden is belangrijk voor een goede start van het rouwproces.

Voor Helen Teunissen betekent deze samenwerking een afsluiting van een belangrijk hoofdstuk uit haar leven. Als grondlegger en oprichter van Matrice uitvaartbegeleiding zal zij aftreden als algemeen directeur en Matrice dit jaar verlaten. “Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van Matrice. 25 Jaar was het genieten van de kwaliteit die we met het hele team hebben neergezet. Ik ben trots op Matrice en het team! Belangrijk voor mij was om een bedrijf te vinden dat dezelfde cultuur ademt als Matrice. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Matrice wordt voortgezet zoals ik het altijd voor me heb gezien”.

Regionaal sterk

Christian van der Gaag, de huidige directeur en eigenaar van Melati uitvaartzorg zal per direct de taken van Helen Teunissen als algemeen directeur overnemen.” De culturen van onze bedrijven passen goed bij elkaar. Melati uitvaartzorg is een jonge onderneming die staat voor een passend afscheid voor iedereen en Matrice biedt al 25 jaar lang kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke uitvaartzorg. Met een fantastisch team van ongeveer 20 betrokken en professionele medewerkers zullen wij straks met onverminderde inzet uitvaarten blijven begeleiden in Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en wijde omgeving”.Matrice uitvaartbegeleiding heeft nu de beschikking over uitvaartcentra in Vlaardingen en Schiedam, waar iedereen welkom is, ook bij de keuze voor een andere uitvaartbegeleider dan Matrice.