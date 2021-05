Organiseren en opslaan van school- meubilair voor school in Roemenië

De Schiedamse Gonneke Miedema heeft van Nel Verschoor, de coördinator van de Nederlandse Werkgroep de Hoeksteen in Sliedrecht, vernomen dat er in Zuid-West Roemenië een enorme grote school kan worden ingericht.

SCHIEDAM - Het contact van Nel Verschoor met Cornelia Sandu te Roemenië begon aan het einde van het Ceausescu regime, ruim 30 jaar geleden. De gevolgen van diens schrikbewind zijn nog steeds aanwezig en het is mede door de corona pandemie nog moeilijk om uit de armoede cyclus te komen. Eén van de belangrijkste middelen is het geven van onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen. Daarom zijn Cornelia en haar medewerkers heel erg blij dat er in de stad Caransebes (28.000 inwoners) een enorm gebouw ter beschikking is gesteld om een school te starten. Het gebouw moet nog grondig onder handen worden genomen, maar er is geen geld. Uiteraard wilde men de schoolmeubels in Roemenië halen om de economie te stimuleren maar de kwaliteit is slecht. Daarom heeft Nel Verschoor Gonneke gevraagd om haar ermee te helpen verzamelen. De wens was om meubilair uit Roemenië zelf te halen om de economie te stimuleren. Alleen is de kwaliteit daarvan niet erg hoog waardoor zij de hulp van Nel Verschoor, Werkgroep de Hoeksteen, hebben ingeschakeld. Toen Gonneke Miedema via Nel hiervan hoorde, is zij via Stichting Primo in contact gekomen met Stephan Jansen van de gemeente. Hij heeft de handen uit de handen uit de mouwen gestoken en hij heeft schoolmeubilair verzameld. Het zijn tafels en stoeltjes in diverse grootte, 2 hele lange rode sportmatten, lage vrolijk gekleurde bankjes, kasten van hoog tot laag om schoolmateriaal in op te bergen, archiefkasten en zelfs een levensgrote poppenkast met poppenkastpoppen heeft hij op de kop weten te tikken. Donderdag 28 april is bijna al het materiaal geleverd aan de vertegenwoordiger en vervoerder van de Hoeksteen. Bij elkaar is het 20 kuub geworden. De blije gezichten van Gonneke Miedema en de vervoerders spraken boekdelen. Het transport is inmiddels naar Roemenië vervoerd.