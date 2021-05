Café aan Hoogstraat met spoed gesloten

SCHIEDAM - Op zaterdagavond 1 mei sloot burgemeester Lamers met spoed een café aan de Hoogstraat. Eerder kwamen diverse meldingen van woonoverlast binnen en de melding dat het café gewoon open is in de weekenden, ondanks de geldende coronaregels.

Het interventieteam ondermijning en politie voerden daarop een controle uit. Zij troffen luidruchtige bezoekers aan die onder invloed van alcohol waren. Bij betreding van het café vluchtten enkele bezoekers naar de woning erboven. Op last van de burgemeester is deze woning bezocht. Daarbij zijn diverse zaken geconstateerd (waaronder onveilige leefomstandigheden) die verder onderzocht worden door het interventieteam woonoverlast. Het overtreden van de regels, niet meewerken met de controle en de aangetroffen omstandigheden worden aangemerkt als ernstig incident en een aantasting van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Sluiting is in dergelijke gevallen een standaard maatregel.

De burgemeester beslist op basis van onderzoek op korte termijn over een definitieve bestuurlijke maatregel. Gemeente en politie doen er alles aan om Schiedam veilig te houden, maar dat kan niet zonder medewerking van bewoners. Wie ondermijnende praktijken vermoedt in zijn of haar omgeving of iets anders dat niet pluis is, kan dat melden via de website van de gemeente Schiedam, ook anoniem. Melden kan telefonisch via telefoonnummer 14 010.