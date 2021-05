Bakkerij Remmerswaal bestaat 75 jaar

Bakkerij Remmerswaal uit Schiedam met haar winkel in het Winkelcentrum Hof van Spaland bestaat op 6 mei 75 jaar. Géén groots feest maar wel een leuke actie, donderdag tot en met zaterdag kan ieder 2e brood gekocht worden voor maar 75 cent!

SCHIEDAM - De geschiedenis van Bakkerij Remmerswaal begint in 1946 in Leidschendam, wanneer opa Remmerswaal een bakkerij opent in een voormalig burgemeesterspand aan het Sluisplein. Zijn kwalitatief hoogwaardige producten waren geliefd en diverse keren moest het bedrijf uitbreiden. Zo werd eerst de achtertuin volgebouwd en later, toen een tuinder zijn grond verkocht, verdubbelde de oppervlakte van de bakkerij. Nadat er eerst volledig werd gedraaid op de huis-aan-huis verkoop door broodventers, is Remmerswaal later begonnen met het leveren aan grotere afnemers zoals bijvoorbeeld Edah supermarkten. Later koos Remmerswaal er juist weer voor om terug te gaan naar de roots door zich te richten op wat kleinere klanten. Op dat moment was Bakkerij Remmerswaal al een gevestigde naam in de regio Haaglanden. In 2008 kwam de huidige 3e generatie met Edwin en Richard samen met hun partners Marja en Nancy aan het roer en zij besloten de organisatie verder te professionaliseren en uit te breiden. In 2012 hebben zij haar winkel in Leidschendam naar een nieuwe locatie verhuisd. Vervolgens hebben zij in 2014 Bakkerij de Jong gevestigd op industrieterrein de ‘s-Gravelandse Polder overgenomen en hebben vervolgens in 2015 de productie van beide bakkerijen samengevoegd in Schiedam. In 2019 heeft de bekende bakkerij nog de winkel in Winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam overgenomen welke recentelijk nog geheel verbouwd is. Momenteel werken er ruim 40 enthousiaste medewerkers bij Bakkerij Remmerswaal en leveren zij naast haar 2 winkels ook bij vele tientallen verzorgingshuizen, ziekenhuizen, hotels, cateringbedrijven en horeca vestigingen in de regio. Door de huidige omstandigheden kan het 75 jarig bestaan niet groots gevierd worden, maar dit weerhoud Remmerswaal er niet van om een leuke actie te voeren. Van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 mei is ieder 2e brood voor maar 75 cent te koop!