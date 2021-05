‘Geluk dat muurtje ‘s nachts viel’

Cafe Terminus is het grootste slachtoffer van de steenstort. Van een heropening van het terras is voorlopig geen sprake. (foto: DPG/gsv)

De vraag stellen, is ‘m eigenlijk ook beantwoorden: “Wat als op het Rubensplein het muurtje boven café Terminus niet midden in de nacht maar na de opening van de terrassen halverwege de middag naar beneden gekomen was.”

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM – “Achterstallig onderhoud”, weet een omstander, turend naar driehoog waar een soort balkon-muurtje een hoek mist. Die lag voor hem op de stoep, waar inmiddels hekken zijn geplaatst. “Een merkwaardig en betreurenswaardig incident”, noemt een woordvoerder van de gemeente het. “Verder zijn we geen partij en zorgen er slechts voor, dat het gebied is afgezet.” Een bewoner van de Rubenslaan kijkt ook even naar boven. “Ik heb die nacht iets gehoord. Een doffe klap en dacht, dat dat geluid uit de Wiltonhaven kwam. Dat komt wel meer voor. Ik heb er verder geen aandacht aan besteed. Later zag ik pas wat er aan de hand was. Heftig.”

Voor cafébaas Jannie Smit kwam de klap dubbel hard aan. Die dacht na zeven maanden lockdown eindelijk weer eens te kunnen tappen. “En de opstalverzekering vergoedt de gederfde inkomsten niet”, tweeten vriendinnen Maureen Preusz en Crystal Kastelein, die een fundraising gestart zijn. “Ze verdient een steuntje in de rug”, vinden ze. Wie dat steuntje wil geven kan dat doen via een link op de Fbook-pagina van beide dames.