De vlag uit voor 40 jaar molenstichting

Het was woensdag 28 april precies 40 jaar geleden dat in 1981 Stichting De Schiedamse Molens werd opgericht voor het behoud en beheer van het Schiedamse molenerfgoed.

SCHIEDAM - Een feestje zat er vanwege de coronamaatregelen niet in maar er is wel volop gevlagd op alle Schiedamse molens. De oprichtingsdag was een mooi moment om onze nieuwe vlag te introduceren. Hierop prijkt het logo en een verwijzing naar de Schiedamse vlag omdat we trots zijn op de typisch Schiedamse brandersmolens. De stichting beheerde in het begin alleen molens De Drie Koornbloemen, De Noord en De Palmboom.

Van die laatstgenoemde was bovendien maar een stomp over na een grote brand in 1901. Molen De Walvisch was eigendom van landelijke molenvereniging De Hollandsche Molen maar werd al in 1982 overgedragen aan de stichting nadat de gemeente Schiedam hem voor een symbolische gulden had gekocht. Een groep enthousiaste vrijwilligers had in de jaren 70 molen De Vrijheid nieuw leven ingeblazen. Deze molen kreeg een eigen stichting die veel activiteiten ontplooide. Zo stond molen De Vrijheid aan de wieg van het landelijke Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en kocht menig Schiedammer er zijn steengemalen meel. Uiteindelijk kwam ook deze molen onder de paraplu van stichting De Schiedamse molens.

Samen met de herbouwde molen De Kameel en de gerestaureerde Babbersmolen heeft de stichting nu de zorg over zeven Schiedamse kanjers. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de vele molenvrijwilligers, Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam en andere organisaties. De molenstichting onderhoudt contacten op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau voor de financiering van het onderhoud van de molens, en om op de hoogte te blijven van alles op molengebied. Voor het grote publiek worden lokaal verschillende evenementen georganiseerd zoals Molendag en Open Monumentendag. Zo kunnen Schiedammers en bezoekers kennis maken met ons molenerfgoed.

De komende maanden zal er telkens een andere molen in het zonnetje worden gezet. Want uiteindelijk draait het toch om deze monumenten! Iedereen die een persoonlijk verhaal heeft met één van de molens of een mooie foto roepen we bovendien op die met ons te delen. Zo kunnen we laten zien dat de molens in vele harten zijn gesloten. Stuur dit naar het e-mailadres info@deschiedamsemolens.nl.