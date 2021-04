Terrassen zijn weer opengegaan

SCHIEDAM - Vandaag was het zover, om 12.00 uur kon er weer besteld worden op het terras. Het was al aardig druk op de Grote Markt. Voor 12.00 uur stonden er al mensen te wachten tot het moment van 12.00 uur. In de loop van de middag werd het steeds drukker omdat er op allerlei tijdstippen tafeltjes zijn gereserveerd. Het weer werkte ook mee; het was heerlijk toeven op het terras.