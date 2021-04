Winkelen zonder afspraak zorgt voor drukte bij de Action

SCHIEDAM - Vanaf vandaag is een afspraak maken niet meer nodig om te gaan winkelen. Dit is wel duidelijk bij de Action aan de Monseigneur Nolenslaan en in de Nieuwe Passage. Er staan buiten rijen om naar binnen te kunnen. Er geldt een maximum aantal personen dat naar binnen mag: in de Nieuwe Passage is dit 43. Op de Monseigneur Nolenslaan zal dit aantal minder zijn omdat de winkel kleiner is.