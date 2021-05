Koninklijke onderscheiding voor Franciscaan

Met trots meldt Franciscus Gasthuis & Vlietland dat André Niessen, afdelingsmanager SEH maandag 26 april benoemd is tot de Ridder Orde van Oranje-Nassau.

SCHIEDAM - Deze koninklijke onderscheiding ontving André Niessen in zijn woonplaats Albrandswaard voor zijn verdiensten op de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis & Vlietland en zijn vrijwilligerswerk. André Niessen is al vele jaren afdelingsmanager op de Spoedeisende Hulp, een afdeling waar saamhorigheid en ‘teamspirit’ letterlijk en figuurlijk van levensbelang is. Door zijn toedoen is een grote mate van betrokkenheid binnen het team, maar zijn ook diverse initiatieven ontplooid, waarbij de patiënt binnen én buiten het ziekenhuis centraal staat.





André Niessen heeft het initiatief genomen om een project op te starten met het Rode Kruis, waarbij er ondersteuning kwam voor kwetsbare patiënten, die geen mantelzorgers hebben en waarbij geen ziekenhuisopname nodig is. Het Rode Kruis komt de patiënt dan ophalen op de SEH, gaat thuis met hem/haar koffie drinken om te beoordelen of zij zich kunnen redden thuis. Is dat niet het geval dan regelt het Rode Kruis de Thuiszorg, die de begeleiding en verzorging overneemt. Daarnaast heeft André er ook voor gezorgd dat tot ‘s avonds laat de transferverpleegkundigen en de apotheek benaderd kunnen worden met het oog op de continuïteit in de hulp- en zorgverlening. Ook zijn mede door toedoen van André Niessen een observatorium en een afdeling Acute Short Stay gerealiseerd, waardoor niet alleen doorstroom van patiënten op de SEH wordt gerealiseerd, maar ook de patiënt de goede zorg op de juiste plaats krijgt. In het begin van de coronatijd heeft André zorg gedragen voor een complete transformatie van de Spoedeisende Hulp, waar de acute zorg én de corona zorg van elkaar gesplitst kon worden. Franciscus Gasthuis & Vlietland is trots op de koninklijke onderscheiding van André Niessen, maar vooral dankbaar dat André Niessen al vele jaren de patiënt centraal zet op de Spoedeisende Hulp met een hecht team van goed op elkaar ingespeelde medewerkers en specialisten.