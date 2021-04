SCHIEDAM - Het is echt genieten van het voorjaar, met al die bloemenpracht, af en toe het zonnetje en niet te vergeten jonge zwaantjes, eendjes en andere net geboren diertjes. Dat vindt ook lezer P. v.d. Most. Hij stuurde deze schattige foto in. "Wat zijn zwanen toch mooie dieren, dit is echt genieten!"