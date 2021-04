Terras Korenbeurs vanaf woensdag 28 april geopend

SCHIEDAM - In de stad gonst het van de bedrijvigheid. Overal zie je mensen in de weer om terrassen en etalages tip top in orde te brengen.

Helemaal nu de zon schijnt en de temperatuur best aangenaam is. Ook voor de Korenbeurs zijn twee meiden druk in de weer om het onkruid tussen de tegels weg te halen. Ondanks de vervelende klus, zijn ze hartstikke opgewekt, want ze zijn erg blij met het vooruitzicht dat ze straks weer met hun dienblad in de hand langs de tafels ogen zwieren.

De horecapartner van de Bibliotheek Schiedam - Césant- opent woensdag 28 april net als alle andere horeca-ondernemers haar prachtige terras op de stoep van Korenbeurs. Het idee is om 7 dagen per week van 12.00 uur tot 18.00 iedereen van deze mooie plek aan de Lange Haven te laten genieten. Weer of geen weer! Wie heeft er niet naar uitgekeken?

De bibliotheek zelf kan helaas alleen nog maar een afhaalservice bieden; de Bibliotheek Schiedam bevindt zich vanaf woensdag daarmee een beetje in een spagaat. De Schiedammers mogen wel een borrel drinken bij de Korenbeurs, maar ze mogen niet naar binnen om zelf een boeken uit te zoeken in de bieb… Cabaretier Pieter Derks verwonderde zich hier vorige week op Radio 1 ook al over in een gesproken column. Hij vraagt zich hardop af hoe de eerste stap naar vrijheid niet bestaat uit bibliotheken openen, “maar terrassen en winkelstraten, omdat vrijheid voor ons bestaat uit de vrijheid om iets te consumeren.” (https://www.youtube.com/watch?v=z5cr-es3nnA). Volgens het stappenplan van de overheid zijn de bibliotheken op 26 mei aan de beurt. De Bibliotheek Schiedam kijkt er in ieder geval naar uit om iedereen weer te mogen verwelkomen!