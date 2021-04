Spelmiddag in coronatijd succes

SCHIEDAM - Al meer dan een jaar gaan veel leuke activiteiten voor kinderen niet door.

Ze kunnen niet sporten en schoolreisjes en sportdagen worden afgelast. Daarom wilde een aantal moeders de kinderen een leuke middag bezorgen en organiseerden afgelopen woensdag een oud-Hollandse spelmiddag in het Julianapark in Schiedam West. Het was een groot succes! De kinderen hadden een onbezorgde middag en vermaakten zich geweldig. Per slot van rekening willen alle kinderen samen zijn en spelen. Ook in deze coronatijd!